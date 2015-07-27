أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة الإدارية تنشئ لجانا تأديبية للفصل فى القضايا

Google+ Print
النيابة الإدارية تنشئ لجانا تأديبية للفصل فى القضايا النيابة الإدارية تنشئ لجانا تأديبية للفصل فى القضايا
أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال القرار رقم 429 لسنة 2015، اليوم الأحد، قرارا لأول مرة بإنشاء اللجان التأديبية التى تتولى الفصل فى القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية التى تحال إليها من النيابة المختصة بالتحقيق، واختصاصاتها وتشكيلها، وهو القرار المحدد له أن يعمل به بدءا من 15 أغسطس المقبل.

تضمن القرار 41 مادة مقسمة على 3أبواب، الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والثانى خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وآلية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365