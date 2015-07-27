النيابة الإدارية تنشئ لجانا تأديبية للفصل فى القضايا

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال القرار رقم 429 لسنة 2015، اليوم الأحد، قرارا لأول مرة بإنشاء اللجان التأديبية التى تتولى الفصل فى القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية التى تحال إليها من النيابة المختصة بالتحقيق، واختصاصاتها وتشكيلها، وهو القرار المحدد له أن يعمل به بدءا من 15 أغسطس المقبل.

تضمن القرار 41 مادة مقسمة على 3أبواب، الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والثانى خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وآلية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.