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انقلاب شاحنة محملة بزيت خام بطريق قرية سرسنا بالفيوم

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انقلاب شاحنة محملة بزيت خام بطريق قرية سرسنا بالفيوم انقلاب شاحنة محملة بزيت خام بطريق قرية سرسنا بالفيوم
انقلبت شاحنة كبيرة بمقطورة محملة بزيت خام بطريق قرية سرسنا - أبو طالب التابعة لمركز طامية بالفيوم.

تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية بانقلاب المقطورة رقم 20566 نقل دقهلية الخاصة بالسيارة رقم 637 د . ص. ب محملة زيت خام من موقع بترو سيلا قيادة شعبان سامى سيد 40 سنة من الصف فى محافظة الجيزة.

أكدت التحريات أن السيارة انقلبت نتيجة السرعة الزائدة دون حدوث إصابات، وأدى انقلابها إلى انسكاب الزيت الخاص بالمقطورة بمصرف رى والأرض الزراعية المجاورة للطريق، انتقلت قوة من المرور وتم تسيير الطريق وإزالة آثار الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر 12832 جنح وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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