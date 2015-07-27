انتشال جثة شاب عثر عليه غريقًا بترعة نجع حمادى بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة عثرعليها طافية بترعة نجع حمادي دائرة مركز سوهاج، حيث أشار تقرير مفتش الصحة إلى أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بغرق شاب بترعة نجع حمادى وتم انتشاله بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف والنقيب أحمد طلعت معاون مباحث المركز بالعثور على جثة لشخص فـى العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها "بجرح طفيف بمقدمة الرأس" وعثر بين طيات ملابسه على شهادة تأدية الخدمة العسكرية بأسم محمد طـ ال ع تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وفـى وقت لاحق حضر للمركز عبد الجواد ا ع 76 عامًا عامل ويقيم بناحية ونينة الغربية دائرة المركز وتعرف على الجثة، وقرر بأنها لنجل شقيقه المقيم بذات الناحية

>ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فـى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4693 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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