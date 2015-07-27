جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أجهزة محمول حديثة بقيمة 650 ألف جنيه

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة راكب مصرى فى تهريب كمية كبيرة من أجهزة المحمول الحديثة وقطع غيارها لدى قدومه من المملكة العربية السعودية والتى قدرت بنحو 650 ألف جنيه بهدف بيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر جمركى أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة اشتبه مأمورو الجمرك فى الراكب "محمد ى س" وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 50 آيفون، و70 جهاز سامسونج حديث بالإضافة إلى كمية من قطع الغيار ومستلزمات المحمول.

أمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.