حظك اليوم: توقعات الأبراج الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

2- حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 27 يوليو / تموز 2015

>مولود برج الحمل عائلى بطبعه وهو اجتماعى بطبعه يتعامل مع المحيطين به بالحب، مشاعره متدفقة وله مشاعر دافئة وفياضة، هذا الرجل يعشق الهدوء ويتمنى أن يعيش حياة هادئة وميسرة، رجل الحمل لديه قوة رومانسية دافعة تساعده فى إنجاز الأعمال الأدبية والفنية التى يعشقها صاحب شخصية قوية ومشهور بين زملائه فى العمل.>مواليد برج الثور يحبون أن يكونوا محاطين بالمعجبين، ويعشقون الشهرة، ويعملون على أن يكونوا من المشهورين ولذلك يتميزوا فى العمل السياسى والاجتماعى، ولذلك من المهم أن يظهروا بطريقة أنيقة ومناسبة للمكانة التى يصلون إليها، فهم دائما تحت الأضواء، ورغم ذلك يحبون الخير للجميع ويتركون مساحات من الحرية لشركائهم مما يعطيهم ثقة فى النفس كبيرة، ويقدرون لهم هذا .>مولود برج الجوزاء محير فى طبعه وفى تعاملاته مع المحيطين به، فمرة يعامل الناس بتوتر وقلق ونجده يشك فى تصرفات من حوله بكثير من سوء الظن، وفى وقت آخر نجده عكس ذلك تماما، مولود برج الحمل يحب السفر والرياضة، لكنه صاحب شخصية قوية، مخلص مع شريك حياته ويحب بإخلاص.>مولود برج السرطان صاحب شخصية مرحة وخفيفة، يتميز بها عن باقى أبراج المجموعة، لكن هذه الشخصية ممكن أن تكون من عيوبه لأنه يوصف بضعف الشخصية وعدم الاتزان خصوصا بالنسبة للرجل، لكنه لا يبالى ويؤكد فى كل وقت أنه عاشق للحياة المبهجة، وغالبا ما يدخل فى السباقات والمغامرات الغريبة ويكون بسببها حديث الناس، ويظهر عدم الاتزان هذا فى علاقاته الغرامية ولكن عندما يرتبط يكون زوجا وفيا وأبا حنونا.>مولود برج الأسد صاحب شخصية مزدوجة وصاحب مود مختلف، يحتار المتعاملون معه فى أى مود ومزاج هو لأنه لا يصفح عن طبيعته بسهولة، ولا تستطيع الحكم على تصرفاته بسبب هذا الازدواج، ولكنه فى أوقات كثيرة ينسى هذا ويكون صاحب شخصية محبوبة ويحيط من حوله بالرعاية والحب، ويهوى الرحلات الجماعية وهذه من أهم الأشياء التى تكسبه صداقا ت وعلاقات مهمة فى حياته.>مولودة برج العذراء شخصية جادة جدا ومنظمة، عملية فى حياتها عموما لا تحب الخداع كلمتها واحدة وتحب أن تكون كلمة من يحادثها ويتعامل معها واحدة أيضا، لها شخصية قوية وإرادة تستطيع أن تواجه بهما الحياة.>مولود برج الميزان يعيش داخل شخصيتين مختلفتين، الأولى شخصية سوية جدا ويعامل المحيطين به بلطف ومشاعر مرهفة وبطريقة جادة مخلصة وصادقة وتتمتع بكل ما هو إيجابى مع زملاء العمل أو الأسرة والأصدقاء، والشخصية الأخرى على النقيض تماما، ورغم أنه يتصف بالاعتدال إلا أن هذا الاعتدال يخالف كل التوقعات وهو يتقمص الدور الذى يعيش فيه جيدا وكفته تطب إذا كان الشخص المثالى أو عكسه .>مواليد برج العقرب دقيق ومنظم فى حياته، كل شىء لديه فى زيادة يحب تناول الطعام فى أفخر الأماكن وارتداء الثياب الغالية والسكن الفاخر، مواليد برج العقرب لديهم ذاكرة قوية، ويمكن أن يتذكر أحداق مهمة وغير مهمة حدثت منذ سنوات، يعشق التحف والأشياء الثمينة ولذلك نجده زائرا مهما لصالات التحف والمزادات>مواليد برج القوس دائما ما يوجهوا سهامهم بطريقة صحيحة ولا يخطئون الهدف أبدا، ولكنهم يتصفون بالغضب إذا ما شعر بعدم تقدير المحيطين لهم بالرغم من اهتمامهم الزائد بهم، فيتحول هذا الاهتمام إلى غضب عارم، مولود برج القوس سواء رجل أو امرأة لديهم طموح زائد، ويحلم بإنجاز كل أحلامه فى أوقات قياسية.>مواليد برج الجدى لديهم مرونة فى التعامل مع البشر ويعاملون الأكبر سنا باحترام وتقدير، ولذلك نجدهم محافظون على العادات والتقاليد، ولمة العائلة والأسرة فهم اجتماعيون بطبعهم.>كثير من مواليد برج الدلو يتصف بعلاقاته العاطفية العابرة وغير المستقرة، فهو لا يقتنع بالأساليب الرومانسية فهو عملى فى مسألة الحب والغرام، وغالبا ما يختار شخصية لا تطلب الحب والرومانسية لأنه يفتقد لهذا، أسلوبه منطقى جاف فى التعامل مع الآخرين ولذلك نجد تعاملاته يشوبها بعض العنف ولا يقدر تضحيات الناس من أجله.>مولود برج الحوت قد ينتابه الخجل والحياء بعض الشىء، لكنه يمكن أن يتخلص بسهولة منه إذا ما واتته الفرصة للانطلاق خاصة وأنهم لا يميلون إلى الدعاية عن أنفسهم، ويتصف أيضا بالأمانة والذكاء ومن خلال ذلك يمكن أن يتنقل فى المناصب بصورة كبيرة ويحرز تقدما ونبوغا كبيرا