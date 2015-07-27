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المنيا تودع شهيد بني مزار في سيناء

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المنيا تودع شهيد بني مزار في سيناء المنيا تودع شهيد بني مزار في سيناء

الشهيد المجند – محمد قرني عبد الكريم

ودع أهالي قرية صفط أبو جرج  التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، جثمان الشهيد المجند محمد قرني عبد الكريم، الذي أستشهد علي يد عناصر إرهابية بمحافظة شمال سيناء، ليلة أمس السبت.

شارك في الجنازة مئات الأهالي وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية بالمحافظة، وهتف المشيعون أثناء الجنازة “بالروح بالدم نفديك يا شهيد” “لا الة الا الله ..الشهيد حبيب الله”.

وقال أهالي القرية، إن الفقيد كان محبوبًا ويحفظ الكثير من القرأن الكريم وبارًا بوالديه ومحبًا للجميع ويقدم الخير للكبير والصغير وفي زيارته الأخيرة للقرية، لم يترك أحدًا بالقرية إلا وقام بتوديعه، وأن خبر إستشهاده نزل عليهم كالصاعقة، مطالبين الرئيس بالضرب بيد من حديد علي الإرهاب وتطهير سيناء من الخونة والخوارج.

وقال محمد عبد النعيم من أهالي القرية، إن الفقيد نال الشهادة عندما دفع حياته دفاعًا عن وطنه ضد عناصر الإرهاب الخسيس، وأصبح الأن في كل قرية ونجع ومدينة ثأر لدى الأهالي ضد العناصر الإرهابية بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي يقومون بها ضد أبناء الوطن، وكل ما يحدث غرضه فقط تصدير صورة سيئة إلي الرأي العام الخارجي عن قواتنا المسلحة ودولتنا الحبيبة إلا أن تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة والقضاء سوف ينتصر في النهاية.

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