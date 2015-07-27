“الصحة” توضح سبب تشنج 27 طفلًا أثناء علاجهم بمحلول «ريهايدران» ببني سويف

أصدرت وزارة الصحة بيا تشرح فيه وقائع ما حدث لـ 27 طفلًا أثناء تلقيهم العلاج بمحلول لمعالجة الجفاف في محافظة بني سويف.

وقال البيان، في خلال الـ72 ساعة الماضية حضر إلي مستشفيات الواسطي المركزي – ببا المركزي – اهناسيا المركزي، عدد 27 حالة من الأطفال؛ يعانون من أعراض نزلة معوية ( اسهال – قئ – ارتفاع بدرجة الحرارة – آلام بالمعدة ) بواقع 7 حالات بمستشفي الواسطي المركزي 12 بمستشفى ببا المركزي 8 بمستشفى اهناسيا المركزي.

واثناء تليقهم العلاج بمحلول معالجة الجفاف «ريهايدران» الوريدي تشغيلة رقم ( 140509 ) انتاج شركة «المتحدون» التي تم توريدها إلي مخازن الصيدلة بمديرية الصحة ببني سويف يوم 22 يوليو الجاري، اصيب الأطفال بتفاعلات تشنجية بعد استهلاك حوالي 50 سم3 من المحلول مما استدعي وقف العلاج علي الفور والتدخل الطبي السريع للتعامل مع الاعراض التشنجية.

لاحقًا، تحسنت 17 حالة منهم بينما احتاج 10 حالات إلي التحويل لسوء حالتهم مما استدعى تحويل 7 حالات إلي مستشفي بني سويف العام و 3 حالات إلي مستشفي بني سويف الجامعي حيث تحسنت حالة 8 حالات وبقيت حالة واحدة ما زالت غير مستقرة وتوفيت حالة بمستشفي بني سويف العام واثبتت نتائج تحاليل البذل النخاعي التي اجريت لها أن سبب الوفاة التهاب حاد في خلايا المخ وليس الأعراض التشنجية التي صاحبت العلاج بمحلول معالجة الجفاف.

وبناءًا علية؛ فقد قرر وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، فور تلقية الخبر إتخاذ قرار ايقاف العلاج بمحلول ريهايدران تشغيلة رقم 140509 بمستشفيات محافظة بني سويف أو أي مستشفى قد تم توريد المحلول بهذة التشغيلة إليها في جميع محافظات الجمهورية.

وارسال فريق من استشاري الأطفال بوزارة الصحة لمتابعة حالة الأطفال المصابين. والتحفظ علي بواقي المحاليل المستخدمة وكذلك جميع الكميات المخزنة من المحلول المذكور بنفس التشغيلة في محافظة بني سويف وجميع محافظات الجمهورية وإرسال العينات المتحفظ عليها إلي الإدارة المركزية للصيدلة بالقاهرة – المعامل المركزية بالقاهرة – النيابة العامة لتحليلها بواسطة الطب الشرعي.

وارسال عينات من القئ والبراز والدم الخاصة لجميع الاطفال اللذين تم علاجهم بالتشغيلة المذكورة للمحلول إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها والنيابة العامة لتحليلها بواسطة الطب الشرعي، وكذلك تحويل مدير إدارة الصيدلة ببني سويف للتحقيق.

والتحفظ علي جميع العينات الخاصة بالمحلول الموجودة بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان وكذلك لدى شركة ابن سينا الشركة الموزعة للمحلول وتحليلها بمعرفة الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وتحويل الموضوع بجميع وقائعه إلى النائب العام، واعلان جميع نتائح التحاليل والتحقيقات فور الانتهاء منها من خلال بيان صادر من وزارة الصحة المصرية.