أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سائق «مركب الوراق» الغارق يسلم نفسه للشرطة بعد هروب 5 أيام

Google+ Print
سائق «مركب الوراق» الغارق يسلم نفسه للشرطة بعد هروب 5 أيام سائق «مركب الوراق» الغارق يسلم نفسه للشرطة بعد هروب 5 أيام

مركب الوراق بعد انتشالها

أكد مصدر أمني مسئول، أن سائق مركب الوراق الغارق سلم نفسه إلى قسم شرطة الوراق، وذلك بعد تضييق الخناق عليه.

وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لـ «وكالة أنباء الشرق الأوسط» مساء اليوم الأحد أن السائق يدعى “أحمد خ. 20 عامًا”، مشيرًا إلى أن التحريات أكدت قيامه بالقفز من المركب أثناء غرقه.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت الجمعة الماضية في آخر إحصائية لها ارتفاع عدد حالات الوفاة في حادث غرق مركب جزيرة الوراق بنهر النيل بمنطقة الوراق بالجيزة إلى 38 حالة، مشيرة إلى أنه تم نقل 32 جثة إلى مشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة ومعهد ناصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا