سائق «مركب الوراق» الغارق يسلم نفسه للشرطة بعد هروب 5 أيام

أكد مصدر أمني مسئول، أن سائق مركب الوراق الغارق سلم نفسه إلى قسم شرطة الوراق، وذلك بعد تضييق الخناق عليه.

وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لـ «وكالة أنباء الشرق الأوسط» مساء اليوم الأحد أن السائق يدعى “أحمد خ. 20 عامًا”، مشيرًا إلى أن التحريات أكدت قيامه بالقفز من المركب أثناء غرقه.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت الجمعة الماضية في آخر إحصائية لها ارتفاع عدد حالات الوفاة في حادث غرق مركب جزيرة الوراق بنهر النيل بمنطقة الوراق بالجيزة إلى 38 حالة، مشيرة إلى أنه تم نقل 32 جثة إلى مشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة ومعهد ناصر.