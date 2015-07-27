«شباب الثورة» يستنكر تجاهل محافظ الدقهلية والمسئولين لمطالب أهالى بني عبيد

استنكر تحالف «شباب الثورة» بقيادة المنسق العام حاتم سليم، تجاهل محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام صبحي، ومسئولى مجلس مدينة بني عبيد لمطالب الأهالي معبرًا عن غضبه الشديد بسبب حالة التراخى واللامبالاة من مسئولى المحافظة والمدينة وفشلهم في حل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها مدينة بني عبيد والتى ضربت المدينة بأكملها.

وقال المنسق الإعلامي لتحالف شباب الثورة محمد عبد الغني شادي، -فى بيان للتحالف-، إن هناك حالًة من التردي المستمر في كافة المرافق تشهدها بني عبيد، تتعلق بصحة الإنسان والإهتمام بها، التي لابد أن تكون في المقام الأول، وأكد أيضًا أن الأهالي تقدموا بعشرات الشكاوى والطلبات وطرقوا أبواب كل المسئولين للمطالبة بتحسين الأوضاع ولكن دون جدوى.

وأضاف، أرجو من المسئولين إحترام عقول المصريين وأن يتقوا الله في مصر وشعبها المسكين وكفى تغيبًا لعقول الناس فقد طفح بهم الكيل من الوعود والأقوال والأوهام متمنيًا أن يرى أفعال على أرض الواقع وإستجابة لصرخات المظلومين والمطحونين من أبناء الشعب المسكين مشيرًا إلي أن البسطاء من أهالي بني عبيد يتحسرون على ما آلت إليه مدينتهم من نسيان وتهميش وإهمال

وتساءل المنسق الإعلامي لتحالف شباب الثورة إلى متى سيظل الأهالي يطالبون ولا يكون هناك إستجابه لهم، مطالبًا بالإطاحة بالمقصرين فى أداء عملهم ومحاسبة كل المسئولين الذين لا يستجيبون لإغاثة وشكوى الأهالي.