بالفيديو.. مرافق الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات المقاهي بطريق الكورنيش

شنت إدارة شرطة المرافق بالاسكندرية، برئاسة مدير الإدارة اللواء محسن ابراهيم، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الكائنه بطريق الجيش.

شارك في الحملة ضباط إدارات وأقسام المديرية، بالتنسيق مع موظفي إدارة الإشغالات بالمحافظة، مستهدفًة إزالة اشغالات المقاهي بطول طريق الكورنيش، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي تم اتخاذ اللازم قانونا حيالها.

تأتي هذه المساعي في إطار جهود المديرية لعودة المظهر الحضاري والانضباطي لمدينة الاسكندرية، في ضوء توجيهات مساعد الوزير مدير الأمن اللواء أحمد حجازي، باستهداف التعديات والاشغالات، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون.

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