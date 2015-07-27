قال رئيس إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة العقيد منال عاطف، إن الشرطة النسائية نجحت في الحد من ظاهرة التحرش في الأعياد والمناسبات.

وأضافت، خلال استفاضتها بالحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل علي فضائية «الحياة»، أن ظاهرة التحرش مشكلة مجتمعية تتطلب تكاتف منظمات المجتمع المدني والأسرة في مواجهتها، مشيرًة إلى أن الاستخدام السلبي لتكنولوجيا المعلومات والانترنت من أسباب انتشار ظاهرة التحرش بين الشباب.

وتابعت قائلة: إذا كان سن المتحرش تحت الـ18 عامًا يتم التواصل مع والديه وأخذ تعهد منهم بعدم تكرار الواقعة. وقالت إن الشرطة النسائية تعمل بوزارة الداخلية منذ 33 عامًا وهناك 5 لواء سيدات، وجزء من اختصاصهم مكافحة الجرائم التي تتعرض لها المرأة، موضحًة أن إدارة مكافحة العنف ضد المرأة تشكلت منذ عام 2013 ومكافحة ظاهرة التحرش ضمن اختصاصها.

وأضافت قائلة، نحرص على سرية البيانات في أي بلاغ للتعامل معه بخصوص التحرش، وإن القانون يعاقب من يرتكب جريمة التعرض للإناث وتغليظ العقوبة عام 2014. مشيرًة إلى أن الفئة العمرية لأغلب المتحرشين من الأحداث ولا تخضع للمساءلة القانونية.

وقالت إن القانون رقم 50 لعام 2014 ينص على تغليظ العقوبة بالتعرض للإناث بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3000 جنيه.