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بالفيديو- ' لوب ' رائع لأورلاندو أمام الصفاقسي يقرب الزمالك من نصف نهائي الكونفدرالية

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بالفيديو- ' لوب ' رائع لأورلاندو أمام الصفاقسي يقرب الزمالك من نصف نهائي الكونفدرالية بالفيديو- ' لوب ' رائع لأورلاندو أمام الصفاقسي يقرب الزمالك من نصف نهائي الكونفدرالية

اقترب الزمالك من حسم تأهله رسميا لنصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوز أورلاندو بايرتس 1-0 على مضيفه الصفاقسي في ختام الدور الأول من دور المجموعات.

ويحتاج الزمالك لنقطتين فقط من ثلاث مباريات يخوضهم في الدور الثاني لحسم تأهله رسميا بـ11 نقطة.

وحل أورلاندو ضيفا على الصفاقسي ضمن الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.

وسجل ثابو راخال لاعب وسط أورلاندو هدف المباراة الأول في الدقيقة 48 عن طريق تسديدة "لوب" خادعة من خارج منطقة الجزاء بمهارة حين شاهد تقدم حارس الفريق التونسي من مرماه.

وكاد أورلاندو أن يختتم المباراة بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لكن القائم انقذ أصحاب الأرض من اهتزاز شباكه.

شاهد اللقطة من هنا

بتلك النتيجة يحتل أورلاندو المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد ست نقاط فيما يأتي الصفاقسي في المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن ليوبار الرابع.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد تغلبه على ليوبار اليوم الأحد.

شاهد هدف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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