الدفاع المدني العماني: الغريقان الإماراتيان من أبنائنا وواجبنا البحث عنهما

أكدت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف العمانية أنه لا صحة للعثور على أي من الغريقين الإماراتيين المفقودين في البحر بولاية مرباط حتى اللحظة، مشددة على أنهما طالما في السلطنة فهما من أبنائها وواجب البحث عنهما.

وقالت الهيئة على حسابها في "تويتر": " لا صحة عن العثور على أي من المفقودين في البحر بولاية مرباط حتى اللحظة".

ودعت إلى متابعة حسابها عبر "تويتر"، مشددة على عدم الالتفات للشائعات المتداولة حول موضوع الغرقى، مشيرة إلى اطلاع متابعيها على آخر المستجدات في لحظتها دون تأخير، داعية الله لهم بالسلامة.