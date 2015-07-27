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بالصور .. جهود عمانية لاتتوقف بحثا عن الشقيقين الإماراتيين

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حالة من الاستنفار تعيشها أجهزة الدفاع المدني وبقية الأجهزة المعنية في سلطنة عمان للبحث عن الأخوين الإماراتيين عبدالله ومنصور الظاهري المفقودين في بحر العرب منذ أيام ، وسط أحوال جوية صعبة تزيد مهمة البحث عنهم تعقيدا .

ولم يكتف العمانيون بجهود اجهزتهم المعنية بالبحث والإنقاذ فراح المواطنون العمانيون وبجهودهم الشخصية والجماعية يشاركون في عمليات البحث في مؤشر على مقدار الأهمية التي يوليها العمانيون لأهلهم وأشقائهم في الإمارات .

ويشارك في عمليات البحث فرق الغواصين التابعين لجهاز الإنقاذ المائي ، وفرق البحث والانقاذ الجوي ، وكذلك فرق بحث راجلة وغيرها .

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم يتم العثور على أي أثر للغريقين ، وسط نفي من السلطات العمانية لكل الإشائعات التي تتحدث عن العثور عليهما .

في الأثناء يواصل المواطنون الإماراتيون زيارتهم لمنزل الظاهري في مدينة العين ، إظهارا للتضامن معهم ومساندتهم في محنتهم التي تعد محنة كل بيت في الإمارات ، ومساء اليوم قام الشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان بزيارة إلى منزل الظاهري لمساندتهم والتضامن معهم في هذه الظروف العصيبة .

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