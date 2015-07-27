بالصور .. جهود عمانية لاتتوقف بحثا عن الشقيقين الإماراتيين

حالة من الاستنفار تعيشها أجهزة الدفاع المدني وبقية الأجهزة المعنية في سلطنة عمان للبحث عن الأخوين الإماراتيين عبدالله ومنصور الظاهري المفقودين في بحر العرب منذ أيام ، وسط أحوال جوية صعبة تزيد مهمة البحث عنهم تعقيدا .

ولم يكتف العمانيون بجهود اجهزتهم المعنية بالبحث والإنقاذ فراح المواطنون العمانيون وبجهودهم الشخصية والجماعية يشاركون في عمليات البحث في مؤشر على مقدار الأهمية التي يوليها العمانيون لأهلهم وأشقائهم في الإمارات .

ويشارك في عمليات البحث فرق الغواصين التابعين لجهاز الإنقاذ المائي ، وفرق البحث والانقاذ الجوي ، وكذلك فرق بحث راجلة وغيرها .

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم يتم العثور على أي أثر للغريقين ، وسط نفي من السلطات العمانية لكل الإشائعات التي تتحدث عن العثور عليهما .

في الأثناء يواصل المواطنون الإماراتيون زيارتهم لمنزل الظاهري في مدينة العين ، إظهارا للتضامن معهم ومساندتهم في محنتهم التي تعد محنة كل بيت في الإمارات ، ومساء اليوم قام الشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان بزيارة إلى منزل الظاهري لمساندتهم والتضامن معهم في هذه الظروف العصيبة .