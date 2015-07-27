مصدر مسؤول بالخارجية .. ثقتنا بجهود السلطات العمانية كبيرة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن ثقة الوزارة بجهود السلطات العمانية في البحث عن الغريقين الإماراتيين الذين فقدا في بحر عمان ، كبيرة .

ونسب موقع 24 الإخباري إلى مدير إدارة شؤون المواطنين بالإنابة في وزارة الخارجية ، راشد الظاهري، تأكيده أن الأمل لا زال قائماً بالعثور على الشابين عبدالله ومنصور الظاهري الغريقين في بحر صلالة على قيد الحياة، خلال الساعات المقبلة، "لاسيما وأن عمليات البحث مستمرة والوزارة تتابع مع سفارة الدولة في مسقط جهود السلطات العمانية الجبارة في البحث عن الشابين".

وقال الظاهري : "حتى الآن ليس لدينا معلومات عن مصير الشابين وهو ما يجعلنا نتمسك بالأمل في العثور عليهما حيين، والخارجية الإماراتية بالتنسيق مع سفارة الدولة تتابع مع السلطات العمانية كافة المستجدات المتعلقة بعمليات البحث".

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وكانت الوزارة تلقت معلومات تفيد بغرق مجموعة من الشبان الإماراتيين في بحر صلالة وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة الحادثة، حيث تم إبلاغنا من قبل سفارتنا في مسقط عن نجاة أربعة شبان وفقدان اثنين، وبدأنا التواصل مع السلطات العمانية لمتابعة عمليات البحث التي مازالت مستمرة حتى الآن في ظروف جوية غير مستقرة".

وأضاف الظاهري : "أياً كانت نتائج البحث فستتعاطى وزارة الخارجية الإماراتية مع وضع الشابين ضمن الإجراءات المتبعة، وإن كانا على قيد الحياة فستقدم لهما كافة الخدمات الطبية بالتنسيق مع سفارتنا والسلطات العمانية".

وأعرب الظاهري، عن ثقة الخارجية الإماراتية بجهود فرق البحث العمانية، داعياً الشبان المتطوعين الذين توجهوا لمنطقة مرباط للمشاركة في عمليات البحث إلى عدم الاقتراب من المياه لخطورتها، وترك الأمر رهناً بالجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي مخاطر أخرى".

وأكد الظاهري أن الوزارة حريصة على رعاية المواطنين من كافة المخاطر التي قد تحيط بهم، وهي تعمل باستمرار على تزويدهم بكافة المعلومات الوقائية التي تجنبهم التوجه إلى الأماكن الخطرة التي قد تلحق بهم الضرر، داعياً المواطنين إلى الاطلاع بشكل دائم على نصائح وإرشادات السفر التي تنشرها الوزارة بشكل دوري.