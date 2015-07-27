تيجانا يوضح سبب انخفاض مستوى الزمالك .. وسر نجاح موسم الفريق

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن مواجهة ليوبار لم تكن فنية وبدنية بقدر ما كانت نفسية خاصة وإنها جاءت عقب لقاء الدربي أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد تغلب على ليوبار بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد في ثالث جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية.

وكانت هذه هي أول مباراة يخوضها الزمالك منذ الهزيمة أمام الأهلي الأسبوع الماضي بهدفين دون رد في دربي الكرة المصرية.

وتحدث تيجانا عقب اللقاء لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"اللقاء كان نفسي بالدرجة الأولى خاصة وأنه جاء بعد الهزيمة أمام الأهلي".

وأضاف"بالطبع الأداء لم يكن جيدا، لكن يحسب للاعبين التغلب على الظروف النفسية التي مروا بها في الأيام الأخيرة".

وتابع"أهم شيء الآن هو حصد الثلاث نقاط والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل لضمان التأهل لنصف النهائي".

وعن سر نجاح الزمالك في الموسم الجاري واقترابه من حصد لقب الدوري والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد الغياب عن الظهور في المربع الذهبي لأي بطولة إفريقية منذ عدة أعوام.

أجاب"امتلاك الزمالك للاعبين ملتزمين ومجلس إدارة يعمل على نجاح الفريق كل ذلك أدى لوجود موسم جيد بالنسبة لنا".