اتحاد الكرة يؤجل لقاء الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة المصري يوم الأحد خطابا إلى الإسماعيلي يخطره فيه بتأجيل موعد مباراته مع سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في الرابع من شهر أغسطس المقبل، لكن قرر اتحاد الكرة تأجيلها لتقام في الـ12 من الشهر نفسه.

وبسبب هذا التأجيل سوف يسمح للصفقات الجديدة للإسماعيلي المشاركة في المباراة بعد أن أعلن اتحاد الكرة عن فتح باب القيد في الرابع من شهر أغسطس.

وأكد محمد فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي أن تأجيل المباراة ساعد على إنهاء أزمة مشاركة اللاعبين الجدد، وأن ذلك جعل الدراويش يشعرون بالراحة.