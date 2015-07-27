أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يؤجل لقاء الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

Google+ Print
اتحاد الكرة يؤجل لقاء الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر اتحاد الكرة يؤجل لقاء الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة المصري يوم الأحد خطابا إلى الإسماعيلي يخطره فيه بتأجيل موعد مباراته مع سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في الرابع من شهر أغسطس المقبل، لكن قرر اتحاد الكرة تأجيلها لتقام في الـ12 من الشهر نفسه.

وبسبب هذا التأجيل سوف يسمح للصفقات الجديدة للإسماعيلي المشاركة في المباراة بعد أن أعلن اتحاد الكرة عن فتح باب القيد في الرابع من شهر أغسطس.

وأكد محمد فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي أن تأجيل المباراة ساعد على إنهاء أزمة مشاركة اللاعبين الجدد، وأن ذلك جعل الدراويش يشعرون بالراحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة