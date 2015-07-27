6 فوائد لتناول الماء البارد على الريق.. أهمها تقوية الذاكرة

الماء سر الوجود ومن أهم العناصر الغذائية التى تمد الإنسان بالطاقة والحيوية والنشاط، ولها العديد من الفوائد الصحية المهمة.

وهناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناول كوب من الماء على الريق، منهم من يفضل تناوله دافئا أو باردا، و‘ذا كان لتناول الماء الدافئ على الريق فوائد فى التخلص من الدهون والكرش، إلا أن تناول الماء البارد له أيضا العديد من الفوائد.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الماء من أهم العناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم، ولذلك تعبر عادة تناول الماء البارد على الريق صحية جدا للجسم.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الشروط التى يجب أن تتعرف عليها عند تناولك للماء على الريق وأهمها أن يكون الماء باردا وليست المثلجة، لأن الماء المثلج قد يتسبب فى الإصابة باحتقان ونزلات البرد والإصابة بآلام المعدة.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله للماء البارد على الريق، ومنها:

>1- غسل الجسم وتنقيته من السموم.

>2- تساعد على تحريك المعدة وتسهل الهضم.

>3- تنشط الذاكرة وتقوى التركيز.

>4- تحد من ارتفاع ضغط الدم.

>5- تمنع الإصابة بالإمساك.

>6- تنظم نسبة السكر.