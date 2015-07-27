تقرير يوصى بتقنية كى العصب الكلوى لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم

أوصت مجموعة من الخبراء البريطانيين باستخدام تقنية كى عصب الشريان الكلوى أو إزالة التعصيب الكلوى "renal denervation"، وذلك لعلاج المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم المقاوم، والذين فشلت الأدوية والحل الجراحى فى علاج حالتهم المرضية.

ويقوم الجسم حال الإصابة بهذا المرض بضخ الدم بشكل مندفع للغاية عبر الشرايين والقلب، وفى حالة عدم علاجه، فقد ترتفع بشكل ملحوظ فرص الإصابة بالأزمات القلبية أو السكتة الدماغية أو أمراض الكلى.

ويقوم الأطباء خلال هذه التقنية بتوجيه حزمة أشعة مركزة من الموجات فوق الصوتية من جهاز خارج الجسم إلى عصب الشريان الكلوى، كى يحدث خلل فى الأعصاب ذات النشاط المفرط، والمسئولة عن رفع ضغط الدم.

ونشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس والعشرين من شهر يوليو الجارى.

والجدير بالذكر أن هناك بعض الأبحاث العلمية التى أكدت فاعلية هذه التقنية فى علاج ارتفاع ضغط الدم، منها على سبيل المثال ما نشر بدورية "Hypertension"، التى تصدرها الجمعية الأمريكية للقلب.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة بريستول البريطانية، إلى أن تقنية إزالة التعصيب الكلوى "renal denervation" ساهمت فى خفض الضغط الدموى المرتفع، وذلك عن طريق إزالة الأعصاب التى تربط بين الكلى والمخ، لافتة إلى أن تأثيرها كان أكثر من رائع فى خفض الضغط، والحد من فرص الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والقلب وأمراض الكلى.

وأكد الباحثون أن الآثار الجانبية لهذه التقنية كان محدوداً جداً، وأظهرت التقنية نتائج واعدة عند تطبيقها على المرضى المصابين بالحالات الشديدة من ارتفاع ضغط الدم المزمن، ولا يصلح معها العلاج التقليدى باستخدام الأدوية.