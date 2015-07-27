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"تعليم الوادى الجديد" تواصل تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة

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"تعليم الوادى الجديد" تواصل تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة "تعليم الوادى الجديد" تواصل تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة
واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتيجة شهادة الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، والتى بلغ عددها حتى اليوم 147 تظلما فى الشعبتين الأدبى والعلمى، التى تركزت أغلبها فى مادتى الكيمياء والفيزياء والأحياء لشعبة العلمى، وفى الأدبى تصدرت اللغة العربية.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التظلم من نتائج الثانوية العامة وفقا لضوابط محددة شريطة قبول التظلم ومنها أن يسدد الطالب الرسوم المقررة، وقيمتها 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى الاطلاع على صورة كراسة إجابته فيها وتوريد المبلغ لصالح حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية.

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