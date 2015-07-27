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رئيس تحرير بوابة الأقصر: مبادرة اليوم السابع تدعم الصحف الإقليمية

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صرح محمد عبد اللطيف رئيس تحرير بوابة الأقصر "luxor portal"، بأن البوابة مبادرة من مجموعة شباب هدفهم توصيل صوت الغلابة والمهمشين من أبناء الأقصر للمسئولين والمساعدة فى حل مشاكله بشكل جذرى، باستخدام "السوشيال ميديا" وبالفعل نجحوا بكل قوة في دورهم.

وأضاف رئيس تحرير بوابة الأقصر الإخبارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية مهمة للغاية، وتأتي في إطار تسليط الضوء على هذه التجارب الناجحة، والاهم السعى لدعمها لتكمل مسيرتها وخلق فرص تدريب وعمل للعاملين بهذه المؤسسات الصغيرة والتى غالبًا ما يقوم عليها شباب.

واستكمل محمد عبد اللطيف: "بوابتنا اسست عام 2010 وتعتبر أقدم بوابة إقليمية وتهتم بصحافة الفيديو وتدعمها بالقصص المصورة، ومن ضمن أهدافها أن تكون وسيلة دعاية وتنشيط للسياحة من خلال نشر صور للمدينة ونشر إيفنتات أهم المناسبات لكي يشارك بها الأجانب الذين يتابعونها من مختلف دول العالم".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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