بالفيديو.. يوسف القرضاوى يصدر فتوى تبيح تفجير الانتحارى لنفسه

عرض الإعلامى أحمد موسى فيديو للشيخ يوسف القرضاوى يصدر خلاله فتوى تبيح تفجير الانتحارى لنفسه، بناء على طلب الجماعة، حيث قال القرضاوى ردا على سؤال المذيع حول تفجير شخص ما لنفسه ليستهدف تجمعا ما تابع للنظام الجائر ولو نتج عنه خسائر فى صفوف المدنيين، إن الأصل فى هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعى".

واستطرد القرضاوى قائلاً "لازم من أن الجماعة هى التى ترى أنها حاجة إلى هذا الأمر، وإذا رأت الجماعة أنها بحاجة إلى أنه يفجر نفسه فى الآخرين ويكون أمرا مطلوبا، وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا وبأقل الخسائر الممكنة، ولكن لا يمكن أن يترك هذا لأفراد لوحدهم، ولا يترك الرد أن يتصرف لوحده فى هذا الأمر"، وتابع "أنت تتصرف فى حدود ما تراه الجماعة وتسلم نفسك للجماعة، والجماعة هى التى تصرف الأفراد حسب حاجاتها، وحسب المطالب، وإنما لا يتصرف الأفراد لوحدهم، وهذا هو المطلوب فى هذه القضية".. وجاء ذلك عبر برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد.