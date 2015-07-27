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تصدر هاشتاج يطالب بإعادة تفويض السيسى ثانية للقضاء على الإرهاب على تويتر

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تصدر هاشتاج "الشعب يجدد التفويض" قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يطالبون من خلاله بتجديد التفويض والنزول فى الميادين مرة أخرى لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على الإرهاب بعد نجاح وإتمام قناة السويس الجديد فى ميعادها.

وقات مغردة عبر حسابها الشخصى: "أول ما السيسى قال أنا بطلب من المصريين طلب الشعب كله رد فى نفس واحد وقاله أنت تؤمر"، بينما تغزلت السفيرة عزيزة فى تغريدها قائلة: "يا أجمل هدية من ربنا لمصر".

فيما كتبت مغردة أخرى: "أنت تؤمر يا ريس، ننزل نفوضك أنت والجيش والشرطة"، ونشرت شاهيناز صورة لطفلة وهى تحمل صورة السيسى قائلة: "أفضل أيام حياتى، وأفتخر بالمشاركة فيها".

ومن المقرر أن يتم افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل فى حضور ممثلين من جميع أنحاء العالم.

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>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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