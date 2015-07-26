مميش بعد نجاح العبور التجريبي: أقول للعالم أهلا بكم في قناة السويس الجديدة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، ”نجحنا في إعداد قناة السويس الجديدة وهذه مصر والشباب المصري”.

وأضاف مميش خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل علي فضائية «الحياة»، “نهدي قناة السويس الجديدة لمصر والمصريين وتشرفت بالعمل في هذا المشروع العملاق”.

وأوضح أن الخطة لتنفيذ قناة السويس الجديدة تضمنت التزام كامل، ووجه «مميش» الشكر للقوات المسلحة على دعمهم وتعاونهم الكامل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. وقال “تابعنا جميع أعمال الحفر وأي ملاحظات خاصة بين شركات تحالف الكراكات خلال أعمال التنفيذ”. وتابع قائلا:” عبور السفن الثلاثة العملاقة أمس للمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة رسالة للعالم بأنه صالح للملاحة وبهذا نرد على المشككين في المشروع بالتجربة العملية على صلاحية المجرى الملاحي الجديد للعمل وأمانه الكامل”.

وأضاف “أقول للعالم وكافة التوكيلات الملاحية أهلا وسهلا بكم في قناة السويس الجديدة”.

وتعليقًا على استمرار بعض الأعمال في المجرى الملاحي للقناة الجديدة قال الفريق مهاب مميش “إنها فقط للتأكد من مدى ملائمة كافة المناطق في جوانب القناة وعمقها حيث تخطى غاطس القناة الجديدة 26 مترًا وصالح لكافة السفن العملاقة”.

وأضاف مميش أن العالم كله سيستفيد من قناة السويس الجديدة ومصر قادرة على إنجاز المشروعات العملاقة والمنافسة عالميا”.

وتابع: “الأمن ثم الأمن ثم الأمن.. هذه تشديدات وأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس”.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة أثناء مراحل التنفيذ، خاصة في عملية الإبحار التجريبي.

وقال مميش، إن تنفيذ مشروع القناة الجديدة في أقل من عام إنجاز كبير ودليل على قدرة مصر على القيام بالمشروعات العملاقة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس “آخر اتصال هاتفي لي مع الرئيس السيسي بعد عبور 3 سفن عملاقة أمس للمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة عبر خلاله عن سعادته البالغة بنجاح المشروع، كما أبلغني الرئيس تهنئته عقب الإبحار التجريبي وأرسل تحياته لكل العاملين في مشروع قناة السويس الجديدة”