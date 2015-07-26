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السيسى يجتمع برئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويؤكد مواصلة التنمية بسيناء

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السيسى يجتمع برئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويؤكد مواصلة التنمية بسيناء السيسى يجتمع برئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويؤكد مواصلة التنمية بسيناء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور عدد من المسئولين العسكريين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التى ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى شبه جزيرة سيناء، بهدف المساهمة فى دفع عملية التنمية وتوفير فرص للعمل وتشغيل الشباب.

وأشار السفير علاء يوسف كمثال إلى مشروعات تنمية الثروة السمكية، وفى مقدمتها مشروع تطوير بحيرة البردويل من خلال إزالة العوائق وتطهير البواغيز ومنع الصيد الجائر وتكثيف إجراءات تأمين البحيرة، وتطوير بنيتها الأساسية.

كما أشار إلى مشروع إنشاء مزارع سمكية بمنطقة شرق التفريعة والذى يهدف إلى استزراع الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة، بما يوفر خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وعشرة آلاف فرصة غير مباشرة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التنمية فى سيناء والعمل على النهوض بأوضاع أهالى سيناء، مشيدًا بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

وقد أشار الرئيس إلى أن الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية سيناء هى جهود مستحقة لأهالى سيناء، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محوريًا لتنمية سيناء.

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مصر 365