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المتحدث العسكرى: القوات المسلحة قادرة على دحر الإرهاب فى أى مكان

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المتحدث العسكرى: القوات المسلحة قادرة على دحر الإرهاب فى أى مكان المتحدث العسكرى: القوات المسلحة قادرة على دحر الإرهاب فى أى مكان
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن أبناء القوات المسلحة قادرون على دحر الإرهاب فى أى مكان على أرض ، موضحًا أن الشعب المصرى العظيم كله شارك بإنجاز مشروع قناة السويس الجديد، والمشروع يجسد مثال لإرادة العزيمة لتحقيق الصعاب.

وأشار المتحدث العسكرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، إلى أن الشاب الذى قدم طلب بإعادة تجنيده لمواجهة الإرهاب نموذج مشرف ويجسد مثال للشعب المصرى بتاريخه، مضيفًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تتلقى العديد من الطلبات من الشباب بإعادة التجنيد لمواجهة الإرهاب.

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