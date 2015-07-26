أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً.. السيسى يؤكد مواصلة تنمية سيناء

نَشَرَ "اليوم السابع" العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور عدد من المسئولين العسكريين.

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التى ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى شبه جزيرة سيناء، بهدف المساهمة فى دفع عملية التنمية وتوفير فرص للعمل وتشغيل الشباب.

وأشار السفير علاء يوسف كمثال إلى مشروعات تنمية الثروة السمكية، وفى مقدمتها مشروع تطوير بحيرة البردويل من خلال إزالة العوائق وتطهير البواغيز ومنع الصيد الجائر وتكثيف إجراءات تأمين البحيرة، وتطوير بنيتها الأساسية.

وأوضح أن مشروع إنشاء مزارع سمكية بمنطقة شرق التفريعة والذى يهدف إلى استزراع الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة، بما يوفر خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وعشرة آلاف فرصة غير مباشرة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التنمية فى سيناء والعمل على النهوض بأوضاع أهالى سيناء، مشيدًا بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

وأكد الرئيس أن الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية سيناء هى جهود مستحقة لأهالى سيناء، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محوريًا لتنمية سيناء.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

- السيسى يجتمع برئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويؤكد مواصلة التنمية بسيناء

- المتحدث باسم الوزراء: بدء برامج تنفيذية لتطوير منظومة النقل النهرى

- حصاد محافظات مصر.. وفاة طفلة عمرها 11 شهرًا من مصابى حادث تسمم بنى سويف.. والقبض على عاطل يسهل دعارة زوجته بالإسكندرية.. والمؤبد لصاحب محل لاغتصابه طفلاً وتصويره عاريًا تحت تهديد السلاح فى سوهاج

- مهاب مميش: "مانمناش بقالنا سنة".. وأقول للعالم: أهلاً بكم فى القناة الجديدة

- مستوطنون يهود يرددون هتافات مسيئة للنبى محمد

- جدل فى أمريكا بعد وفاة ناشطة سوداء بسجن فى تكساس.. الطب الشرعى: انتحرت شنقًا.. المدعى العام: بلعت كمية كبيرة من الماريجوانا.. شقيقتها: تعرضت لعنف جسدى.. وشكوك بالتلاعب فى الفيديو الخاص بعملية الاعتقال

- "اليوم السابع": حرب المركزى للمحاسبات ضد قانون الرئاسة

- وفاة أول حالة من مصابى حادث تسمم بنى سويف لطفلة 11 شهرًا

- يوميات المحترفين.. فيورنتينا يواصل التصعيد لإفساد مُخطط انتقال محمد صلاح لروما.. سبورتنج لشبونة يرفض "إعارة" ربيعة للأهلى.. والمحمدى يقود هال سيتى أمام هانوفر

- غدا.. رئيس الوزراء يلتقى وفدا من كبار المثقفين والفنانين للمطالبة بإقالة الوزير

- الأعلى للصحافة: رعاية "اليوم السابع" للصحف الإقليمية تستحق التحية والتشجيع

- الأوقاف توقف سيطرة السلفيين على مساجد الإسكندرية.. وتؤكد: لم يقتربوا منها والخرقات لن تتكرر مجددا.. ولجنة أخرى تتيقن من سفر دعاة دون إجازات.. ومصدر بالدعوة: نعتمد على المساجد الأهلية فى الخطابة

- "لو هتصيف" تعرف على كيفية حماية هاتفك الآى فون من حرارة الجو

- مصدر دبلوماسى: تأجيل الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب

- بدون عمليات جراحية ولا مناظير.. وصفات طبيعية للقضاء على حصوات المرارة.. مزيج عصير وخل التفاح هيدوبها وعصير الجزر والخيار والبنجر هيقضى عليها.. واشرب شاى الهندباء واحترس من السمنة وفقدان الوزن السريع

- "البحوث الفلكية": القمر وزحل يقترنان فى سماء القاهرة بعد قليل

- الإخوان وقناة السويس الجديدة على كاريكاتير "اليوم السابع"

- "الحر" يقتل المصريين غرقا بالنوادى والقرى السياحية.. مصرع 4 أطفال داخل مسبح بفندق بالغردقة.. ووالدان يفقدان نجلهما أثناء قضائه إجازة العيد.. ورئيس جمعية الإنقاذ يحلل أسباب الأزمة ووسائل تأمين المسابح

- طائرات "إف 16" تركية تقصف مواقع للأكراد فى هاكورك بشمال العراق

- رسميا.. طرح دواء لعلاج فيروس سى بنسبة شفاء 100%

- "الوفد" يكثف من استعداداته لانتخابات البرلمان ويعقد اجتماعين متتاليين الأسبوع الجارى.. المكتب التنفيذى يناقش الخطة الدعائية الثلاثاء.. وحسم الاتصالات بين "فى حب مصر" والجبهة المصرية الخميس

- اكتشاف كبلر452 ومتعة الغوص فى رأس محمد.. من كل بلد صورة وحكاية

- الجميلة تمارا ايكلستون برفقة عائلتها على شواطئ اليونان

- الحلو حلو لو صحى من النوم.. جميلات السينما العالمية بدون مكياج

- بالفيديو..اقرأ على صفحات “اليوم السابع”: حرب المركزى للمحاسبات ضد قانون الرئاسة

- بالفيديو.. جابر القرموطى: فساد المحليات يجهض إنجازات الرئيس السيسى

- بالفيديو.. المواطن أحمد عبد الغفار لـ”الحكومة”: رجال الأعمال بيشغلوا الأجانب وإحنا مش لاقيين شغل

- نهاية المباراة.. الزمالك 2-0 ليوبار

- فتحى مبروك يصالح “الغزال” فى مران الأهلى

- وكيل صلاح يعلن انضمام ميسى مصر لـ”روما”

- ما تنامش وأنت زعلان فقد تُصاب بالشلل

- تنسيق الجامعات 2015.. معلومات تهمك عن القبول بالجامعات المصرية

- البيتى يكسب.. 7 أسرار لصنع المخلل المميز فى المنزل

موضوعات متعلقة..

- موجز محافظات مصر.. وفاة طفلة عمرها 11 شهرًا من مصابى حادث تسمم بنى سويف

- موجز الاقتصاد.. مليار جنيه استثمارات بمحور قناة السويس لإنشاء وادى التكنولوجيا

- أخبار مصر للساعة 6.. تجديد حبس طاقم صندل الوراق ومساعدات استثنائية للمصابين

- موجز الصحافة المحلية.. عبور أول سفينة لقناة السويس الجديدة

- أخبار مصر للساعة 1.. حفر قناة جديدة شرق بورسعيد فور الانتهاء من قناة السويس