القوات العراقية تقتل 14 من داعش فى قصف بالمدفعية غربى الرمادى

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اليوم الأحد، عن مقتل 14 من عناصر داعش، بقصف للمدفعية العراقية بالقرب من ناحية البغدادى فى محافظة الأنبار 118 كم غربى بغداد.

وقال مصدر فى قيادة العمليات، إن قوات من عمليات الجزيرة والبادية المنتشرة فى أرجاء محافظة الانبار قامت بتتبع مواقع لعناصر داعش بالقرب من ناحية البغدادى غربى الرمادى وقصفتها بالمدفعية الثقيلة مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 من عناصر التنظيم وتدمير عدد من المركبات العسكرية.

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