انتهت - المهمة الإفريقية..الزمالك 2-0 ليوبار..الزملك يغرد في الصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الزمالك وليوبار في إطار الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فيما يقبع ليوبار في المركز الأخير برصيد نقطة.

- أحداث المباراة

- شاهد أيمن حفني يسجل الثاني للزمالك في ليوبار بعد مهارة حازم إمام

- شاهد باسم مرسي يسجل الأول للزمالك في ليوبار بعد 72 ثانية

- شاهد حارس ليوبار يحرم مصطفى فتحي من هدف رائع

- شاهد الشناوي يتألق أمام تسديدة لاعب ليوبار القوية

- شاهد مهاجم ليوبار يهدر فرصة سهلة جدا لهز شباك الزمالك

-شاهد سقوط مروع لمهاجم ليوبار "على رأسه" بعد تعملق الشناوي

-شاهد خالد قمر وخطأ تحكيمي يحرمان أيمن حفني من هدف رائع في ليوبار

انتهت

- الحكم احتسب ثلاث دقائق كوقت بدل من الضائع.

ق89: أحمد سمير توغل داخل منطقة الجزاء منفردا بحارس ليوبار لكن لاعب الزملك تلعثم بالكرة وسددها برعونة بيمناه تصدى لها الحارس.

ق82: فيريرا يشرك طارق حامد بدلا من معروف يوسف في أخر تبديلات الفريق الأبيض.

ق80: بيدنبي يسدد من داخل منطقة الـ18 لكن في الشباك من الخارج.

ق76: أوووه مصطفى فتحي تسلم الكرة في الجبهة اليمنى ثم انطلق في اتجاه منطقة الجزاء راةغ لاعبين من دفاع ليوبار وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سددها صاروخية لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركنية بصعوبة.

ق74: ركلة ركنية للفريق الكونجولي نفذت مقوسة رائعة داخل منطقة جزاء الزمالك مفوندو يعلو الجميع وحولها برأسه في منتصف المرمى لكن الشناوي متواجد بثبات وأمسك الكرة.

**المباراة هادئة الأن حذر دفاعي من الزمالك واستحواذ لليوبار على الكرة في منتصف الملعب ومحاولات بائسة للإختراق من جانبي الملعب.

ق70: التبديل الثاني للزمالك بدخول مصطفى فتحي بدلا من الحاوي أيمن حفني.

ق65: رايع إنذارات الزمالك في لقاء اليوم من نصيب أحمد توفيق بسبب الإعتراض على قرار الحكم.

ق62: الحكم يشهر البطاقة الصفراء لإبراهيم صلاح بد التدخل العنيف على قدم موكينجا لاعب وسط ليوبار.

ق60: فيرارا يجري التبديل الأول للزمالك بدخول أحمد سمير الظهير الأيسر بدلا من خالد قمر مهاجم الفريق.

ق55: بابايلي يطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن الشناوي يتعملق ويحولها لركنية.

ق50: عرضية من الناحية اليسرى للفريق الكونجولي مرت من دفاع الزمالك بشكل فريب وصلت لقدم سيسيه مهاجم الضيوف الذي سددها لكن الكرة علت العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول

**أيمن حفني سدد الكرة على يمين الحارس.

ق35: أيمن حفني مرر في الناحية اليمنى للمنطلق حازم إمام تسلم الكرة وراوغ مدافع ليوبار داخل المنطقة لكن المدافع عرقل إمام والحكم احتسب ركلة جزاء.

ق30: عرضية من معروف يوسف من اليسار مرت من فوق الحارس تسلمها أيمن حفني سددها "لوب" من فوق الحارس سددها خالد قمر برأسه قبل أن تعبر خط المرمى والحكم ألغى الهدف الرائع بداعي التسلل على مهاجم الزمالك.

ق23: الفريقي الكونجولي أجرى التبديل الأول بخروج ندي بعد تعرضه للإصابة ودخول ميدونبي.

ق18: كرة طولية نفذها لاعب ليوبار في اتجاه مرمى الزمالك خرج الشناوي من مرماه وتدخل على ندي مهاجم الفريق وسقط اللاعب على الأرض برأسه.

ق10: ركلة حرة للفريق الضيف على حدمد منطقة جزاء الزمالك، نفذت قوية من قدم جين أبونا مرت من أمام الجميع وخرجت لركلة مرمى للزمالك.

**مرور 5 دقائق والزمالك مسيطر ومستحوذ على الكرة وأكثر تهديدا لمرمى الفريق الكونجولي.

ق4: أيمن حفني سدد من مسافة بعيدة لكن الكرة مرت من فوق المرمى.

ق2: عرضية متقنة من حازم إمام من الناحية اليمنى مرت من أمام دفاع ليوبار انقد باسم مرسي على الكرة بقدمه واسكنها الشباك.

** باسم يسجل الأول للزمالك

انطلاق المباراة

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

**الزمالك 0-0 ليوبار