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أبومازن :إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان أفشل كل جهود السلام

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أبومازن :إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان أفشل كل جهود السلام أبومازن :إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان أفشل كل جهود السلام
أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السلمية، إلا أن إصرار الجانب الإسرائيلى على مواصلة الاستيطان وتجاهل تنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليها أفشل كل هذه الجهود.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى - فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد - لوفد لجنة الصداقة البرلمانية البرتغالية-الفلسطينية برئاسة برونو دياس رئيس اللجنة، والتى تمثل كافة الكتل البرلمانية فى البرلمان البرتغالى.

وأطلع الرئيس عباس الوفد البرتغالى على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والمأزق الذى وصلت إليه العملية السياسية.

وأكد حرص الجانب الفلسطينى على تحقيق السلام العادل القائم، على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.

وشدد على حرص فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة المميزة مع البرتغال وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، معربًا عن تقديره الكبير لشعب وحكومة وبرلمان البرتغال، لوقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية.
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مصر 365