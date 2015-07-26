الحوثيون: الأمم المتحدة لم تخطرنا بالهدنة المقررة

نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الحوثيين قولهم، أن الأمم المتحدة لم تخطرهم بشأن الهدنة المقرر سريانها مساء اليوم الأحد.

ونسبت الوكالة التى يديرها الحوثيون إلى محمد على الحوثى رئيس اللجنان الثورية العليا القول: "لم يصل أى خطاب رسمى من الأمم المتحدة بشأن الهدنة"، مضيفاً "ليس هناك موقف لا سلباً ولا ايجاباً حتى تتم المخاطبة الرسمية من قبل الأمم المتحدة بهذا الخصوص."

وأعلن التحالف العربى عن هدنة تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام للسماح بإرسال مساعدات إنسانية.

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