الجيش الأردنى يقبض على 3 متسللين مسلحين باتجاه سوريا ويصيب أحدهم

أفاد الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية العقيد ممدوح العامرى اليوم الأحد بأن الجيش الأردنى ألقى القبض على ثلاثة أشخاص بعد إصابة أحدهم بعيار نارى فى منطقة الفخذ، أثناء محاولتهم اجتياز حدود المملكة باتجاه الأراضى السورية.

وقال العامرى – فى بيان له مساء اليوم – "إنه وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى شاهدت المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود الأردنية ثلاثة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الأردنية باتجاه الأراضى السورية وعلى إثر ذلك تعاملت قوات حرس الحدود مع الموقف بحزم وقوة وطبقت قواعد الاشتباك ؛ مما أدى إلى إلقاء القبض على المتسللين الثلاثة بعد إصابة أحدهم بعيار نارى فى منطقة الفخذ".

وأضاف "أنه وبعد السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتسللين عثر بحوزتهم على أسلحة مختلفة وأجهزة اتصالات"..مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية لن تتهاون فى التعامل وبأقصى درجات القوة مع كل من يحاول اجتياز الحدود الأردنية وبأى اتجاه والمساس بأمن الوطن والمواطن وباستخدام جميع الوسائل والأسلحة المتاحة.

وكان الجيش الأردنى قد قتل الثلاثاء الماضى متسللا من جنسية عربية فيما أصاب آخر خلال محاولتيهما اجتياز الحدود من الأراضى السورية باتجاه أراضى المملكة بقصد التسلل كما تم العثور بحوزتيهما على كمية من المخدرات وأسلحة أوتوماتيكية.

جدير بالذكر أن الحدود الأردنية السورية - التى يبلغ طولها 378 كم - تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة.

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