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بدء امتحانات التعليم المفتوح بالوادي الجديد‎

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بدء امتحانات التعليم المفتوح بالوادي الجديد‎ بدء امتحانات التعليم المفتوح بالوادي الجديد‎

أرشيفية

أعلن سيد محمود رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد بدء امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الثاني بفرع الجامعة المفتوحة التابع لجامعة القاهرة بالمحافظة وذلك في الفترة من 25 يوليو الحالي و حتى 11 أغسطس القادم .

وأشار إلي آن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 245 طالبا من ثلاثة مراكز هي الداخلة وبلاط والفرافرة ، موضحا ان الامتحانات هذا العام تعقد بقاعة مجلس مدينة الداخلة وذلك توفيرا لمشقة السفر و الانتقال إلي مركز الخارجة . ومؤكدا ان الامتحانات تتم في جو يسوده الهدوء دون وجود أي شكاوي من الطلاب .

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