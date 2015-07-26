بدء امتحانات التعليم المفتوح بالوادي الجديد‎

أعلن سيد محمود رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد بدء امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الثاني بفرع الجامعة المفتوحة التابع لجامعة القاهرة بالمحافظة وذلك في الفترة من 25 يوليو الحالي و حتى 11 أغسطس القادم .

وأشار إلي آن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 245 طالبا من ثلاثة مراكز هي الداخلة وبلاط والفرافرة ، موضحا ان الامتحانات هذا العام تعقد بقاعة مجلس مدينة الداخلة وذلك توفيرا لمشقة السفر و الانتقال إلي مركز الخارجة . ومؤكدا ان الامتحانات تتم في جو يسوده الهدوء دون وجود أي شكاوي من الطلاب .