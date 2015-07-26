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مصرع شاب في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج‎

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مصرع شاب في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج‎ مصرع شاب في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج‎

بندقية آليه – تعبيرية

لقي شاب مصرعه في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز المراغة في محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج  اللواء أحمد أبو الفتوح، أخطارًا من مركز شرطة المراغة بوصول جمال ع. م، 23 سنة حاصل علي ليسانس أصول دين – ويقيم بناحية العبادله دائرة المركز ينتمي لعائلة «الدقون» إلي المستشفى المركزي جثة هامدة، إثر إصابته بثلاثة طلقات نارية بالصدر.

بالانتقال والفحص وسؤال خال المتوفي يقيم بذات الناحية اتهم ثلاثة اشخاص من ذات الناحية ينتمون لعائلة «أبو سته» بإرتكاب الواقعة لإرتباط العائلتين بحادث ثأري، المحرر عنه المحضر رقم 3687 إداري المركز لسنة 2014 والخاص بواقعة مقتل أحد الاشخاص من عائلة أبو سته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3271 إداري المركز لسنة 2015.

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