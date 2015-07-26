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القبض على «رئيس محكمة» مستأنف مدينة نصر متلبسًا بطلب «رشوة جنسية»

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القبض على «رئيس محكمة» مستأنف مدينة نصر متلبسًا بطلب «رشوة جنسية» القبض على «رئيس محكمة» مستأنف مدينة نصر متلبسًا بطلب «رشوة جنسية»

المستشار رامي عبد الهادي

ألقت جهات رقابية القبض على رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المستشار رامى عبد الهادي، متهمًا في قضية مخلة بالشرف، أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران، تلقى يوم الخميس الماضي إخطارًا من جهات رقابية يفيد تلقيها بلاغًا، يتهم المستشار رامى عبد الهادى، رئيس الدائرة، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وأضافت المصادر، أن القائم بأعمال النائب العام قام بعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، السبت الماضي، قرر رفع الحصانة عن المستشار رامى عبد الهادى، والقبض عليه، بالإسكندرية بعد تسجيل مكالمات خاصة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، ولم يصدر بعد قرارًا ضد المستشار المضبوط، وأشارت المصادر إلى أن جهودًا حثيثة تُبذل الآن، لتقديم “عبدالهادي” وهو نجل قيادي سابق بالقوات المسلحة، باستقالته من السلطة القضائية، في مقابل حفظ القضية.

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