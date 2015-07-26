رسمياً.. طرح دواء جديد لأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعاً

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى، على طرح دواء جديد للأشخاص المصابين بأكثر صور سرطان الجلد المتقدم شيوعاً.

ويعرف الدواء الجديد باسم أودمزو "Odomzo"، ويحتوى على المادة الفعالة سونيديجيب "sonidegib" ، ويستخدم فى علاج الأشخاص المصابين بسرطان الخلايا القاعدية المتقدم "advanced basal cell carcinoma" ، سواء الذين انتكسوا وعاود المرض إصابتهم مرة أخرى عقب خضوعهم للجراحة أو الإشعاع، أو المرضى الذين لا تصلح حالتهم المرضية للعلاج باستخدام الجراحة أو العلاج الإشعاعى.

ويوجد العقار الجديد فى صورة أقراص يتناولها المريض عن طريق الفم بشكل يومى منتظم، ويعمل عن طريق تثبيط بعض المسارات الحيوية التى تحتاجها أورام الخلايا القاعدية بالجلد، وهو ما يساهم فى إيقاف نمو الورم أو الحد منه تماماً، على حد قول التقرير.

وأثبتت التجارب الإكلينيكية التى أجريت على 188 مريضاً أن الدواء بجرعة 200 مجم يتفوق على العقار ذى الجرعة 800 مجم، حيث يُحد من حجم الورم بنسبة 58% بأقل قدر من الآثار الجانبية، بينما تتسبب الجرعة الكبيرة فى آثار جانبية أكبر دون فاعلية إضافية.

وتمتلك شركة نوفارتس الأمريكية، والتى تتخذ من ولاية نيوجيرسى الأمريكية مقراً لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

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