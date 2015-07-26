موجز محافظات مصر.. وفاة طفلة عمرها 11 شهرًا من مصابى حادث تسمم بنى سويف

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها أن مصدرا طبيا بمستشفى بنى سويف العام، أكد وفاة طفلة تدعى مروة أحمد 11 شهرًا من سكان مدينة ببا، من الحالات التى تم تحويلها من مستشفى ببا المركزى إلى مستشفى بنى سويف العام، عقب إصابتها بحالة من فقدان الوعى وارتفاع فى درجة الحرارة وقىء مستمر.

وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "صبرى.ع.ر" 28 سنة صاحب محل بالسجن المؤبد حضوريا، لاتهامه بهتك عرض واغتصاب الطفل "عبد الله.و.أ" بالقوة وتحت تهديد السلاح وتصويره عارياً بدائرة قسم الكوثر.

وأكد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن التحقيقات الأولية فى حادث استهداف أتوبيس نقل الجنود بالعريش تقف وراءها جماعة أنصار بيت المقدس، موضحا أن التفجير تم عن بعد بواسطة عبوتين ناسفتين انفجرت إحداهما ولم تنفجر الثانية. وأشار المصدر إلى أن غالبية المصابين من محافظة الغربية وهم جنود وأفراد شرطة كانوا فى طريقهم لقضاء إجازتهم.

كما قررت نيابة المنيا تجديد حبس رقيب شرطة من قوة أمن المنيا ، 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه ببيع المواد المخدرة داخل قسم الشرطة للمحتجزين.

وقضت محكمة جنح طلخا، بحبس مستريح الدقهلية 3 سنوات مع ثلاثة من أشقائه وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، وجاء الحكم بعد اعتراف المتهم الأول بجمع أموال من الأهالى بقصد تشغيلها مقابل ربح شهرى، حيث قضت بالسجن على زكريا محمد زكريا وثلاثة من أشقائه.

و إلى أهم الأخبار..

- وفاة أول حالة من مصابى حادث تسمم بنى سويف لطفلة 11 شهرًا

- القبض على عاطل يسهل دعارة زوجته فى الإسكندرية

- المؤبد لصاحب محل لاغتصابه طفلا وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح فى سوهاج

- بالأسماء.. إصابة 18 مجندا فى استهداف أتوبيس الداخلية بالعريش

>- مصدر أمنى: "بيت المقدس" وراء حادث استهداف أتوبيس جنود العريش

>- تجديد حبس رقيب شرطة 15 يوما لاتهامه ببيع المخدرات للمحتجزين بالمنيا

- حبس "مستريح الدقهلية" و3 من أشقائه 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

>- ننشر صورًا لعبور 3 سفن عملاقة لقناة السويس الجديدة

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