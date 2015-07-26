بالصور.. محافظ مطروح يقود مسيرة حاشدة احتفالا بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة

قاد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مسيرة حاشدة احتفالا بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة، يرافقه اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وبمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وعدد كبير من أهالى المحافظة.

كما شهدت الاحتفالات مشاركة المراكب والزوارق البحرية رافعة أعلام مصر، وانطلقت المسيرة وسط فرحة الأهالى وتفاعل مصطافى وزائرى محافظة مطروح، يتقدمها حملة الإعلام، من أمام ميدان الشراع بكورنيش مدينة مرسى مطروح، وردد المشاركون الهتافات الحماسية التى أشعلت المسيرة، بالتزامن مع الاحتفالية التى أقيمت فى مياه البحر بمشاركة عناصر سلاح البحرية والدفاع المدنى .

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته البالغة، بالفرحة التى شاهدها فى أعين المواطنين، خلال المسيرة وفرحتهم الغامرة بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة .

وأكد المحافظ، أن حفر قناة السويس الجديدة، جاء بسواعد مصرية وبأموال المصريين أنفسهم، حيث بلغت قيمة الأموال التى ساهم بها المواطنون أكثر من 60 مليارا خلال 7 أيام فقط، من فتح باب بيع شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس، وهى معجزة أبهرت العالم وسطرت فى تاريخ الشعب المصرى العظيم .

وأشاد المحافظ بحفر قناة السويس الجديدة، فى اقل من عام، مؤكدًا أنه لو تم مقارنتها بحفر قناة السويس القديمة التى حفرها أيضا المصريين خلال 10 سنوات، وعلى الرغم من التشكيك فى المشروع، إلا أن المصريين أثبتوا أنهم قادرون على التحدى وتحقيق المستحيل.



>

بداية الاستعداد للمسيرة



>

مشاركة قطع بحرية في الاحتفال بقرب افتتاح قناة السويس



>

محافظ ومدير أمن مطروح يتقدمان المسيرة الاحتفالية



>

مشاركة كبيرة من أهالي المحافظة والمصطافين



>

المسيرة جابت كورنيش مدينة مرسى مطروح



>

مشاركة رسمية وشعبية في المسيرة الاحتفالية بقناة السويس



>

محافظ ومدير أمن مطروح يشاركان في المسيرة حتى نهايتها



>

حالة من الفرحة وترديد الهتافات من المشاركين



>

أعلام مصر تقدمت المسيرة بمشاركة شعبية واسعة



>

جانب من المسيرة الاحتفالية بقرب افتتاح القناة الجديدة



>

المسيرة امتدت على مسافة طويلة من كورنيش مطروح



>

جانب من المسيرة الحاشدة التي شارك فيها المحافظ