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بعد تعثر الصفقة.. تشيلسي يوافق على عودة فيليبي لويس لأتليتكو مدريد

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بعد تعثر الصفقة.. تشيلسي يوافق على عودة فيليبي لويس لأتليتكو مدريد بعد تعثر الصفقة.. تشيلسي يوافق على عودة فيليبي لويس لأتليتكو مدريد

حرص فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي على مصالحة مهاجم الفريق عمرو جمال قبل بداية مران يوم الأحد استعدادا للقاء سموحة.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 31 من الدوري المصري.

ولم يشارك عمرو جمال في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي على حساب النجم الساحلي بهدف دون رد والتي أقيمت يوم السبت في ثالث جولات الكونفدرالية.

ونقل مراسل FilGoal.com ما حدث قبل بداية المران حيث أوضح أن مبروك اهتم بعقد جلسة خاصة مع عمرو جمال ومواساته على عدم المشاركة في لقاء النجم الساحلي والبقاء على دكة البدلاء.

وكان مبروك قد أكد في تصريحات له عقب المباراة أنه يتفهم شعور عمرو جمال بالغضب نتيجة عدم المشاركة في اللقاء، وأن ما حدث كان هو عبارة عن رؤيته الفنية لسير أحداث اللقاء.

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