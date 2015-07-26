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مانشستر يونايتد: لا نفهم لماذا لا يدفع ريال مدريد لشراء دي خيا

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مانشستر يونايتد: لا نفهم لماذا لا يدفع ريال مدريد لشراء دي خيا مانشستر يونايتد: لا نفهم لماذا لا يدفع ريال مدريد لشراء دي خيا

حصلت صحيفة ماركا الإسبانية على توضيح من مانشستر يونايتد فيما يخص الصفقة المحتملة بين النادي الإنجليزي وريال مدريد بشأن الحارس ديفيد دي خيا.

ريال مدريد كان طالبا لخدمات دي خيا من يونايتد، لكن المفاوضات توقفت بين الطرفين.

وقال مصدر في يونايتد نقلت صحيفة ماركا تصريحاته دون ذكر اسمه: "لا نفهم سببا لعدم دفع ريال مدريد ما نطلبه في صفقة دي خيا. لا يمكن أن تحصل على لاعب مجانا قبل نهاية عقده".

وتابع "ما حدث أن ريال مدريد فجأة بات لا يتحدث".

وأضاف "ليس جيدا أن يظل يونايتد غير عالم من هو حارسه الأساسي في الموسم المقبل. كذلك ريال مدريد على ما أفترض".

وأتم "أظن المفاوضات يجب أن تحسم قريبا إن عادت".

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