رسميا.. طرح دواء لعلاج فيروس سى بنسبة شفاء 100%

بشرى سارة لمرضى الكبد فى مصر ، حيث صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى على طرح دواء جديد لعلاج التهاب الكبدى الوبائى "ج" أو ما يعرف باسم فيروس "سى"، وهو مخصص لعلاج النوع الجينى الرابع " genotype 4 " من المرض، والذى يصيب المصريين.

ويعرف الدواء الجديد باسم تيكنيفى " Technivie "، ويحتوى على المواد الفعالة "أومبيتاسفير" و"باريتابريفير" و"ريتونافير"، ويتم تناوله جنباً إلى جنب مع عقار الريبافارين لمدة 3 شهور، ويصلح لمرضى فيروس سى من النوع الجينى الرابع، غير المصابين بالتليف الكبدى.

المثير أن المزيج الدوائى "تيكنيفى وريبافارين" يعد العلاج الأول الذى ثبت فاعليته وأمانه فى علاج النوع الجينى الرابع من فيروس سى دون الحاجة للحصول على حقن الإنترفيرون، وتم التأكد من ذلك بعد خضوع 135 شخصاً من المصابين بالمرض من النوع الجينى الرابع للتجارب الإكلينيكية، التى استمرت لمدة 12 أسبوعاً، حصل المرضى على هذه الأدوية بشكل يومى منتظم.

والمثير أن نسب الشفاء وصلت إلى 100% حال الحصول على عقار "تيكنيفى” مع الريبافارين، وتأكد خلو الجسم من فيروس سى لمدة 12 أسبوعاً على الأقل عقب الانتهاء من الكورس العلاجى، بينما قلت نسب الشفاء إلى 91% حال الحصول على عقار "تيكنيفى” دون الريبافارين، وتمتلك شركة " AbbVie" الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

والجدير بالذكر أن هذا عقار "تيكنيفى” الذى تم التصديق عليه مؤخراً يختلف عن عقار فايكيرا باك أو كيوريفو الذى تم التصديق عليه فى شهر ديسمبر الماضى، حيث يحتوى الأخير على المواد الفعالة الموجودة فى عقار تيكنيفى بالإضافة إلى مادة "داسابوفير dasabuvir، وأعلنت الشركة المصنعة أن عقار "كيوريفو" سيدخل إلى مصر خلال شهر نوفمبر القادم بعدما تم إجراء مجموعة من التجارب الإكلينيكية عليه فى 6 مراكز كبد مصرية.