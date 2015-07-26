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رئيس أركان الهيئة الهندسية يكشف كواليس مشروع قناة السويس الجديدة مع شريف عامر الليلة

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رئيس أركان الهيئة الهندسية يكشف كواليس مشروع قناة السويس الجديدة مع شريف عامر الليلة رئيس أركان الهيئة الهندسية يكشف كواليس مشروع قناة السويس الجديدة مع شريف عامر الليلة

شريف عامر

في أول حلقة بعد العودة من إجازة شهر رمضان المبارك، يستضيف الليلة الإعلامي شريف عامر في برنامجه “يحدث في ” المذاع على قناة MBC مصر، اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع حفرقناة السويس الجديدة.

ويكشف اللواء كامل الوزير الكثير من كواليس المناقشات التي حدثت بينه وبين الرئيس عبدالفتاح قبل الإعلان عن المشروع في شهر أغسطس العام الماضي، كما يتحدث عن حقيقة ما يتردد عن وجود تسريبات جوفية لقناة السويس الجديدة، ويكشف جزءاً من تفاصيل حفل الإفتتاح المقرر يوم 6 أغسطس المقبل.

يذاع البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على قناة MBC مصر.

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