حسين أبوالنجا يطالب رئاسة الوزراء بسرعة الانتهاء من القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية

طالب حسين أبوجاد، المنسق العام لائتلاف تحيا مصر، رئاسة الوزراء بسرعة الإنتهاء من القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والإعلان عن بقية القوانين المتأخرة، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات، بالإسراع في إعلان مواعيد إجراء الانتخابات لما تتطلبه المرحلة الحالية من وجود برلمان قوي.

> وقال حسين أبوجاد، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه عقب الانتهاء من البرلمان يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة والسعي إلي للانتهاء من انتخابات المحليات، وبذلك يكون هناك سلطات تتم من خلالها محاسبة المقصرين وتسعي إلي خدمة مطالب ثورتي الشعب المصري.

> وأضاف حسين أبوجاد، أن ذلك يتطلب من الأحزاب والقوي السياسية بالدفع بأفضل المرشحين للانتخابات البرلمانية، بما يناسب طبيعة المرحلة المقبلة، مشددا علي ضرورة الابتعاد عن نواب المال السياسي، ومن هم كانوا متهمين بقضايا الفساد والدم.