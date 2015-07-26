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“حركة الشباب” تعلن مسئوليتها عن تفجير فندق الدبلوماسين في الصومال

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“حركة الشباب” تعلن مسئوليتها عن تفجير فندق الدبلوماسين في الصومال “حركة الشباب” تعلن مسئوليتها عن تفجير فندق الدبلوماسين في الصومال

مقاتلين تابعين لحركة الشباب

أعلنت حركة «الشباب الصومالية» مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع اليوم واستهدف فندق الجزيرة الفاخر بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وقال تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الأحد، إن المفجرين استخدموا شاحنة لمهاجمة الفندق، الواقع بالقرب من المطار. ويستخدم الدبلوماسيون الدوليون عادة هذا الفندق لقضاء فترة إقامتهم في البلاد.

كانت جماعة الشباب الإسلامية قد اضطرت للخروج من مقديشو في عام 2011، لكنها استمرت في شن هجمات على العاصمة الصومالية، ومازالت الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تسيطر على العديد من المناطق في جنوب ووسط الصومال.

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