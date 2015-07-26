الأهلي يمهل أندرلخت 24 ساعة لضم تريزيجيه على طريقة صلاح

أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي أن يوم الاثنين سيشهد انتهاء المهلة التي تم تحديدها لنادي أندرلخت البلجيكي بشأن احتراف محمود حسن "تريزيجيه".

وكان مفوض نادي أندرلخت يحيى علي قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن ما

يعرقل إتمام انتقال تريزيجيه للنادي البلجيكي هو الخلاف على المقابل المادي فقط.

وقدم أندرلخت عرضا بثلاثة ملايين يورو قبل أن يرفعه إلى 3.5 مليون يورو لضم تريزيجيه.

لكن أوضح عبد الصادق أن الأهلي يرغب في إعارة تريزيجيه للنادي البلجيكي مع بند بأحقية الشراء مثلما حدث مع محمد صلاح حينما ضمه فيورنتينا من تشيلسي.

وأضاف"حتى الآن فرص احتراف تريزيجيه هي 50-50".

وأتم"ننتظر رد أندرلخت قبل نهاية المهلة التي حددناها لهم".