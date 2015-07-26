محمد عسّاف يصل تونس ويستعد لحفله هذه الليلة في مهرجان قرطاج

وصل نجم "آراب ايدول" محمد عسّاف أمس إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وكان في استقباله عدد من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في تونس يتقدمهم سفير فلسطين سليمان الهرفي، كما رحّب معجبو عسّاف التونسيين بقدومه إلى بلادهم، حيث سيحيي سهرة اليوم الأحد 26 يوليو (تموز) في الدورة 51 لمهرجان "قرطاج الدولي".

ومن المتوقع أن تكون حفلة محمد عسّاف حفلة ناجحة، وأن الشباب سيقبل عليها، في وقت رأى البعض أن مهرجان "قرطاج" الدولي أكبر من استضافة فنان شاب لا يحمل رصيداً فنياً كبيراً، ولا يعدّ من ضمن "الكبار" وهناك رأي آخر يرى أن المهرجان لا بد أن يرضي كل الأذواق وأن ينفتح على الشباب.

وكانت لطيفة قد انسحبت من مهرجان "قرطاج" بعد أن تمت برمجتها في حفل مشترك مع محمد عساف، معبرةً عن استيائها من قرار مديرة المهرجان الفنانة سنية مبارك، التي لم تخصص لها حفلاً منفرداً.