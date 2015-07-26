بسبب تعرّضها للعنف التركية بانة تطلب الطلاق من زوجها

فجّرت النجمة التركيّة بادة إيشيل الشهيرة ببانة في "عودة مهند" قنبلة إعلامية، بعد تسريب خبر تقديمها طلب طلاق في المحكمة من زوجها رجل الأعمال التركي مالكوتش صولب بسبب تعرّضها لعنف نفسي، ولم يبت بالطلاق بعد.

وقد أثار الخبر إهتماماً واسعاً من قبل النساء في مواقع التواصل الإجتماعي، جعل الممثلة بادة إيشيل تعلن ثانية بأنها سحبت دعوى التفريق والطلاق من المحكمة.

وفي ظل تكتّم وصمت وامتناع بادة وزوجها مالكوتش عن التعليق، لوحظ أن مالكوتش قام بحذف صور زوجته بادة من حسابه على أنستغرام، وكذلك فعلت زوجته بادة.

وكانا قبل ذلك قد شوهدا معاً في منزلهما مع نجلهما الوحيد ، كما شوهدا مرة أخرى يشربان القهوة في حديقة منزلهما، وبدت عليهما علامات الوفاق.

وكان الزوجان قد تزوجا في منتصف 2013 بعد قصة حب سريعة جداً.

وتمنى الآلاف من محبي النجمة التركية الشقراء بادة أن يكون خلافهما مجرد غيمة عابرة أو شائعة كاذبة غير صحيحة خاصةً وإنه لم يمض على زواجهما سوى عامين فقط.