بالفيديو: الأميرة ديانا في لقطات نادرة مع الأمير ويليام في حديقة القصر

لاحظنا منذ فترة الشبه الكبير الذي يجمع الأمير George بوالده الأمير William، كما ألقينا الضوء على هذا الأمر من خلال الصور الكثيرة التي نشرناها للطرفين.

وبالحديث عن الأمير William، لا بد من ذكر والدته الأميرة الراحلة Diana التي لم تغب يوماً عن البال، منذ وفاتها سنة 1996 في حادث سير مروع سببه ملاحقة الباباراتزي لها.

الآن، ومع إقتراب ذكرى رحيل الأميرة الذي يصادف في 31 آب- أغسطس، إخترنا لكم هذا الفيديو النادر الذي تظهر فيه إلى جانب زوجها الأمير Charles، وهي تلهو مع طفلها الأمير William في حديقة قصر Kensington الملكي في بريطانيا، بإنتظار المصورين الذين أتوا لتوثيق طفولة الأمير الصغير في بعض اللقطات.

فيديو نادر للأميرة الراحلة ديانا خلال زيارتها جامع الأزهر