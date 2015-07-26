أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 4100 لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة

Google+ Print
ضبط 4100 لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة ضبط 4100 لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 4100 لتر بنزين وسولار مدعم داخل مخزن بقرية صفط تراب مركز المحلة قبل بيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمى.

كانت معلومات قد وردت للنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام عماد .م .خ 40 سنة مقيم بقرية صفط تراب مركز المحلة بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق، كما أشارت التحريات قيام المذكور بتجميع تلك الكمية بمخزن بمنزله تم استهداف المخزن وضبط 169جركن بنزين 80 مدعم سعة 20 لترا، و(36) جركن معبأ سولار مدعم سعة الجركن 20 لترا بإجمالى 4100 لتر.

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر 32455جنح مركز المحلة، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء