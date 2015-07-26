ضبط 4100 لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط 4100 لتر بنزين وسولار مدعم داخل مخزن بقرية صفط تراب مركز المحلة قبل بيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمى.

كانت معلومات قد وردت للنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام عماد .م .خ 40 سنة مقيم بقرية صفط تراب مركز المحلة بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق، كما أشارت التحريات قيام المذكور بتجميع تلك الكمية بمخزن بمنزله تم استهداف المخزن وضبط 169جركن بنزين 80 مدعم سعة 20 لترا، و(36) جركن معبأ سولار مدعم سعة الجركن 20 لترا بإجمالى 4100 لتر.

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر 32455جنح مركز المحلة، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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