بالصور والفيديو.. السيطرة على حريق معرض السلع المعمرة بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق معرض السلع المعمرة المقام بنادى المنتزه بالإسماعيلية بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل فى معرض للسلع المعمرة بنادى المنتزه بالإسماعيلية على الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق برئاسة اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية والمقدم عمرو شعلان، والرائد محمد الشامى بقسم الإطفاء بالحماية المدنية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المعرض خاصة أن المعرض يشمل العديد من أنواع السلع والسيارات.

ومن خلال المعاينة المبدئية التى أجرتها مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة الرائد جمال عمارة رئيس المباحث تبين أنه يرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى.

وقال الدكتور حمدى عبد الفتاح أحد المشاركين فى المعرض بقسم الأجهزة الكهربائية إن الحريق التهم كل الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمعرض والتى تعد أكبر خسارة مادية له ولشركته التى تعمل فى تجارة الأجهزة المنزلية.

فيما قال أحد المشاركين الآخرين إن الحريق التهمت قسم الموبيليا وقسم المفروشات وأصحاب هذه الأقسام غير موجودين.

انتقل إلى مكان الحريق اللواء محسن حلمى سكرتير عام محافظة الإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.

- 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض السلع المعمرة بالإسماعيلية‎